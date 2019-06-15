О погоде в выходные: над Тулой нависнут тучи

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-14T15:38:19+03:00

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В ближайшие выходные погода может немного огорчить туляков: небо затянет тучами, а температура днём не поднимется выше 23°С. Любители прохлады наверняка и вовсе обрадуются, поскольку им не придётся страдать от жары и искать, где бы охладиться.

15 июня, в субботу, в Тульской области снова ожидаются дожди и грозы. Будет нежарко: температура в дневное время составит +21…+23°С. Ближе к ночи осадки прекратятся, в городе будет облачно с прояснениями, похолодает до +10…+13°С. Ветер юго-восточный и южный - 2-7 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 745 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 июня, дожди постепенно прекратятся. Днём будет без существенных осадков и с температурой +22…+24°С. Ночью похолодает до +9…+11°С. Ветер в течение дня северо-западный, 2-8 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 749 мм рт. ст., что выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU