СЕГОДНЯ 15:30 2019-06-14T15:35:09+03:00

Изменения вступили в силу с 1 июня

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Туляки могут совершать междугородные звонки с таксофонов бесплатно. С 1 июня отменена плата на всей территории страны. Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остались без изменений.

На данный момент в Тульской области установлено 3 209 таксофонов. При помощи них туляки могут получить следующие услуги связи:

1) Бесплатные звонки на номера экстренных служб:

- 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;

- 01 (101) – МЧС;

- 02 (102) –полиция;

- 03 (103) –скорая медицинская помощь;

- 04 (104) – аварийная служба газовой сети.

2) Бесплатные звонки на стационарный телефон (номера фиксированной телефонной сети):

- Для местных вызовов (номер телефона);

- Для внутренних вызовов (8 - код зоны нумерации - номер телефона);

- Для междугородних вызовов (8 – код оператора – код зоны нумерации – номер телефона).

3) Платные звонки на стационарный телефон международных вызовов.

4) Платные звонки на мобильный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU