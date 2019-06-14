Туляки могут совершать междугородные звонки с таксофонов бесплатно
Туляки могут совершать междугородные звонки с таксофонов бесплатно. С 1 июня отменена плата на всей территории страны. Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остались без изменений.
На данный момент в Тульской области установлено 3 209 таксофонов. При помощи них туляки могут получить следующие услуги связи:
1) Бесплатные звонки на номера экстренных служб:
- 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;
- 01 (101) – МЧС;
- 02 (102) –полиция;
- 03 (103) –скорая медицинская помощь;
- 04 (104) – аварийная служба газовой сети.
2) Бесплатные звонки на стационарный телефон (номера фиксированной телефонной сети):
- Для местных вызовов (номер телефона);
- Для внутренних вызовов (8 - код зоны нумерации - номер телефона);
- Для междугородних вызовов (8 – код оператора – код зоны нумерации – номер телефона).
3) Платные звонки на стационарный телефон международных вызовов.
4) Платные звонки на мобильный телефон.
ИСТОЧНИК KP.RU