На ВДНХ Тула угостила всех желающих 25-килограммовым пряником
В Москве прошел фестиваль русского гостеприимства «Самоварфест»
Фото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:
На ВДНХ Тула угостила всех желающих 25-килограммовым пряником. Отведать лакомства гости могли в павильоне Тульской области на фестивале русского гостеприимства «Самоварфест».
На стенде были представлены уникальные туристические маршруты, региональные бренды и традиции тульских мастеров.
Любой желающий мог взять себе набор тематических открыток, а маленькие гости тульского павильона могли прокатиться на больших авторских велосипедах и получить в подарок яркие воздушные шарики с надписью «ТУЛА.ЛЕТО.МОРЕ впечатлений».
ИСТОЧНИК KP.RU