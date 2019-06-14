СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-14T15:12:53+03:00

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На ВДНХ Тула угостила всех желающих 25-килограммовым пряником. Отведать лакомства гости могли в павильоне Тульской области на фестивале русского гостеприимства «Самоварфест».

На стенде были представлены уникальные туристические маршруты, региональные бренды и традиции тульских мастеров.

Любой желающий мог взять себе набор тематических открыток, а маленькие гости тульского павильона могли прокатиться на больших авторских велосипедах и получить в подарок яркие воздушные шарики с надписью «ТУЛА.ЛЕТО.МОРЕ впечатлений».

ИСТОЧНИК KP.RU