В тульском Плеханово сгорел дом: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-14T12:58:38+03:00

Изменить размер текста: A A

14 июня в п. Плеханово на ул. Дачной загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:10.

На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через час.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU