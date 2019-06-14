В тульском Плеханово сгорел дом: есть пострадавший
Пожарные боролись с огнем час
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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14 июня в п. Плеханово на ул. Дачной загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:10.
На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через час.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU