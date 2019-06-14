18-летний житель Тульской области попался на закладках наркотиков

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-14T12:32:27+03:00

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

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18-летний уроженец Донского попался на закладках наркотиков. Его задержали с поличным сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по г. Новомосковску.

В ходе личного досмотра у него изъяли 15 свертков с растительной массой, и 5 – с порошкообразным веществом. По предварительным данным, масса изъятых наркотиков составила 50 г.

Также полицейские обнаружили и изъяли ранее оставленные подозреваемым закладки в Узловой, Донском и Новомосковске. Предположительно, молодой человек незаконно купил наркотики через интернет для дальнейшей продажи. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.30, ст.228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU