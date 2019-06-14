В Тульской области водитель «Mitsubishi» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-14T11:09:08+03:00

Изменить размер текста: A A

13 июня в 17.10 на 98 км дороги «Лопатково-Ефремов» Ефремовского района произошло ДТП. 41-летний мужчина на автомобиле «Митсубиси L200» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада 219110», под управлением 43-летнего мужчины.

По предварительным данным, первый водитель не справился с управлением. В результате ДТП пассажир «Лады», 30-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU