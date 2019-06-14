2019-06-14T11:09:08+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель «Mitsubishi» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой»

В аварии пострадала 30-летняя женщина
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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13 июня в 17.10 на 98 км дороги «Лопатково-Ефремов» Ефремовского района произошло ДТП. 41-летний мужчина на автомобиле «Митсубиси L200» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада 219110», под управлением 43-летнего мужчины.

По предварительным данным, первый водитель не справился с управлением. В результате ДТП пассажир «Лады», 30-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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