2019-06-14T11:00:26+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель "Оки" съехал в кювет: пострадала семилетняя девочка

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

13 июня в 14.30 на 19км дороги «Чернь – Медведки» Чернского района произошло ДТП. 60-летний мужчина на автомобиле «Сеаз 11113» съехал в кювет. По предварительной информации, он не справился с управлением.

В результате ДТП пассажир, 7-летняя девочка, получила телесные повреждения. В момент аварии она находилась в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24