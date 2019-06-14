В Тульской области водитель "Оки" съехал в кювет: пострадала семилетняя девочка
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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13 июня в 14.30 на 19км дороги «Чернь – Медведки» Чернского района произошло ДТП. 60-летний мужчина на автомобиле «Сеаз 11113» съехал в кювет. По предварительной информации, он не справился с управлением.
В результате ДТП пассажир, 7-летняя девочка, получила телесные повреждения. В момент аварии она находилась в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU