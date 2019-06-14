2019-06-14T09:16:26+03:00
Общество

Тульская «Комсомолка» - снова в лидерах!

Анна ЖУКОВА
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13 июня в Туле наградили победителей регионального этапа VIII ежегодного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который ПАО «Ростелеком» проводит с 2012 года.

В спецноминации Партнера конкурса - компании «Эрикссон» - «5G - платформа новых возможностей» среди участников из ЦФО выделена работа Натальи Коновой («КП» в Туле) - «5G в России - от модели к технологии». Материал опубликован 30 января этого года в еженедельном выпуске «Комсомольская правда в Туле». Таким образом, материал Натальи Коновой вошел в топ-5 по России и поборется за 1 место в федеральном этапе конкурса в спецноминации «5G - платформа новых возможностей». Победители будут объявлены на федеральном этапе конкурса в Москве - 18 июня. Главный приз - поездка в Стокгольм, в штаб-квартиру компании «Эрикссон».

В региональном этапе центра России в номинации «Социальные медиа» одной из лучших тульских работ, набравших наибольшее количество баллов, признана публикация Анны Жуковой (ООО «Медиа-Тула», сайт n71@ru ).

Тульский регион в очередной раз стал самым активным участником конкурса по Центральной России — к оценке жюри были допущены 83 работы от 46 представителей местных СМИ, что почти вдвое больше прошлогоднего результата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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