В Тульской области сохраняеся высокая степень пожароопасности
По данным областного гидрометеоцетра в пятницу, 14 июня, в Тульской области ( ГО Алексин, п. Волово и г. Узловая) сохранится высокая степень пожароопасности.
За нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности – предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.
Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа:
- на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;
- на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей;
- на юридических лиц - от 150000 до 200000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU