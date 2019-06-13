2019-06-13T17:59:45+03:00
Общество

В Тульской области сохраняеся высокая степень пожароопасности

Юлия КУДЫМОВА
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По данным областного гидрометеоцетра в пятницу, 14 июня, в Тульской области ( ГО Алексин, п. Волово и г. Узловая) сохранится высокая степень пожароопасности.

За нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности – предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа:

- на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;

- на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей;

- на юридических лиц - от 150000 до 200000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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