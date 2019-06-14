2019-06-13T17:51:06+03:00
Общество

Где в Туле 14 июня не будет света

Юлия КУДЫМОВА
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09:00-17:00-ул. Комсомольская, 54

09:00-17:00-Красноармейский пр-т, 48, 50, 52, 54, 44

09:00-17:00-п. Трудовой, 140-186, 176-б, 176-в, 176-г, 186-г; п. Угольный: ул. Кирпичная, 16-43; ул. 1-й Квартал, 1-91, 12-а; ул. Шоссейная, 7-а; дер. Варваровка, 1-б; п. Победы: ул. Володарского, 24, 5, 7, 9; ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9; ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 2, 4; СНТ "Шахтёрский",

09:00-17:00-Красноармейский пр-т, 36, 10, 40-б, 38, 40, 27; ул. Ф. Смиронова, 7; ул. Фрунзе, 4; ул. Сойфера, 31, 33, 37, 39

09:00-16:00-пр-т Ленина, 68, 70; ул. Жаворонкова, 4

08:00-17:00-ул. Наб. Дрейера, 50

09:00-17:00-ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12-а (чётн.)

08:00-17:00-ул. Ушинского, 12, 12-а-д, 27-в, 29-а, 29-47, 46-в, 37-в, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а, 35-а, 35-б, 46-в

ИСТОЧНИК KP.RU

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