СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-13T17:48:39+03:00

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На Куликовом поле зацвела степь. Сейчас здесь можно увидеть ковыль перистый, красивейший и узколистный. Через пару недель их сменит ковыль-волосатик. Четыре вида этого степного растения распространены на территории музея-заповедника. Большая гордость музея – коллекционный участок, где выращиваются и изучаются редкие степные, луговые и лесные растения. Более 20 лет в музее-заповеднике проводятся работы по восстановлению исторического ландшафта эпохи Куликовской битвы. Ежегодно на местах восстановления степной растительности специалисты высаживают вместе с ковылем до 30 видов степных растений.

ИСТОЧНИК KP.RU