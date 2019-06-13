В Туле мигрант предстанет перед судом за дачу взятки полицескому
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6 мая 2019 года в отдел по вопросам миграции МОМВД России «Алексинский» для проверки режима пребывания доставлен гражданин Узбекистана, куда впоследствии прибыл его знакомый.
Последний предложил полицейскому 10 500 рублей в качестве взятки за несоставление протокола об административном правонарушении и освобождение его от административной ответственности. Однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе следствия нарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU