СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-13T17:31:48+03:00

Высокая температура, боли в области живота, рвота и кровотечения являются осложнением с потенциальным летальным исходом

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По информации Роспотребнадзора в странах тропического и субтропического климата в течение последних лет продолжается эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге.

В текущем году у туляка зарегистрирован случай лихорадки денге, который вернулся в область из Таиланда в стадии выздоровления, не представляя опасности для окружающих. Вместе с тем, медицинскими организациями в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача по Тульской области проведен полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Симптомы и течение

Лихорадка денге широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.)

В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге в Таиланде. С начала 2019 года в Центральных и Южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболеваний среди людей, в том числе за последние 2 недели - 21 тысяча, из них 90 случаев закончились летальным исходом.

Денге переносится при укусах комаров Aedes, инфицированных каким-либо одним из четырех вирусов. Симптомы болезни появляются через 3-14 дней после инфицирующего укуса. Это лихорадочное заболевание поражает детей грудного и раннего возраста и взрослых людей.

Симптомы варьируются от легкой лихорадки до приводящей к потере трудоспособности высокой температуры, сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.

В целях профилактики

При отдыхе за рубежом напоминаем о необходимости соблюдения мер предосторожности: в целях защиты от укусов насекомых - носить одежду максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно засетчивать окна и двери.

По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU