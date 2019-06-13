2019-06-13T16:28:21+03:00
Общество

В Туле любителей активного отдыха приглашают в туристические походы

Каждые четверг и субботу новый маршрут. Первый поход уже 29 июня
Юлия КУДЫМОВА
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Участники похода узнают, что добывали в черте Малиновой засеки, пройдут по шпалам некогда действующей узкоколейной железной дороги, увидят бобровые плотины и, возможно, встретят самих «строителей». Все это в рамках похода «п. Косая Гора – Ясная Поляна».

Также в течение всего лета планируются походы по следующим маршрутам: «Суворовские карьеры», «с.Бёхово – г.Велегож», «Музей Чирикова в с.Лужное», «Араповские пещеры», «Куликово поле», «Жабынь – Белев. Дом традиций», «Харино. Мотоциклетный музей» и др.

Записаться в поход можно по телефону 8 902 752-85-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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