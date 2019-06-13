2019-06-13T15:33:31+03:00
Происшествия

Туляк украл мобильник у собутыльника

В полиции выясняют детали случившегося
Мария ВЛАСОВА
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Туляк украл мобильник у собутыльника. 29-летний местный житель обнаружил пропажу телефона после пьяного застолья у себя дома. Он обратился в отдел полиции.

При проведении оперативных мероприятий стражи порядка установили личность и местонахождение мужчины, находившегося в квартире потерпевшего. Во время дальнейшей проверки подтвердилась его причастность к краже.

Похищенное обнаружено и изъято. 48-летний безработный житель Тулы признался в краже. В полиции выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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