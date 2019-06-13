Туляк украл у прохожего сумку с деньгами

СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-13T15:32:41+03:00

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В Пролетарском округе туляк ударил прохожего и украл у него сумку с деньгами. Его наживой стали 830 рублей.

35-летний житель областной столицы обратился в полицию. В кратчайшие сроки сотрудники городского УМВД установили личность и местонахождение злоумышленника.

У 20-летнего безработного туляка обнаружено и изъято похищенное. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU