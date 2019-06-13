Туляк украл у прохожего сумку с деньгами
Его наживой стали 830 рублей
Изменить размер текста:
В Пролетарском округе туляк ударил прохожего и украл у него сумку с деньгами. Его наживой стали 830 рублей.
35-летний житель областной столицы обратился в полицию. В кратчайшие сроки сотрудники городского УМВД установили личность и местонахождение злоумышленника.
У 20-летнего безработного туляка обнаружено и изъято похищенное. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU