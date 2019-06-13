В Тульской области столкнулись два "ВАЗа": есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-13T10:37:45+03:00

После оказания помощи медики отпустили их домой

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12 июня в 14.40 на 12 км дороги «Тула – Новомосковск» Ленинского района произошло ДТП. 77-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21120» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 211140», под управлением 41-летнего мужчины.

По предварительной информации, водитель при выезде на главную дорогу не предоставил второму преимущество в движении.

В результате ДТП пострадали пассажир автомобиля «ВАЗ 21120», 70-летняя женщина и пассажир автомобиля «ВАЗ 211140», 38-летняя женщина. После оказания помощи медики отпустили их домой.

ИСТОЧНИК KP.RU