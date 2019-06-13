2019-06-13T10:37:45+03:00
Происшествия

В Тульской области столкнулись два "ВАЗа": есть пострадавшие

После оказания помощи медики отпустили их домой
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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12 июня в 14.40 на 12 км дороги «ТулаНовомосковск» Ленинского района произошло ДТП. 77-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21120» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 211140», под управлением 41-летнего мужчины.

По предварительной информации, водитель при выезде на главную дорогу не предоставил второму преимущество в движении.

В результате ДТП пострадали пассажир автомобиля «ВАЗ 21120», 70-летняя женщина и пассажир автомобиля «ВАЗ 211140», 38-летняя женщина. После оказания помощи медики отпустили их домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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