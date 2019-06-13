В Тульской области водитель "Лады" въехал в торговую палатку
В аварии пострадали два человека
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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12 июня в 10.40 на 32 км дороги «Тула-Белев» Дубенского района произошло ДТП. 41-летний мужчина на автомобиле «Лада Калина» съехал с дороги и наехал на торговую палатку.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Лада», 39-летняя женщина и 19-летняя девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU