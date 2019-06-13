В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-13T09:09:56+03:00

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13 июня в д. Гамово Белевского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:58.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.

В результате происшествия пострадал человек. Сгорела и обрушилась кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU