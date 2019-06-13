В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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13 июня в д. Гамово Белевского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:58.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.
В результате происшествия пострадал человек. Сгорела и обрушилась кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU