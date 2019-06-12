В Туле ТОСам предоставят муниципальные гранты

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-11T16:55:30+03:00

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В Туле состоялось торжественное подписание договоров о предоставлении муниципальных грантов территориальным общественным самоуправлениям.

В 2019 году победителями конкурса признаны 19 проектов ТОС. Общая сумма предоставляемых из городского бюджета средств составила 6,2 млн рублей.

Обращаясь к руководителям ТОС, глава администрации города Евгений Авилов отметил:

- Вы проявляете интерес к массовым мероприятиям, участвуете в социально-экономическом развитии города. Обращаясь к вам за помощью или советом, жители точно знают, что найдут поддержку. Отдельные слова благодарности вам за организацию досуга юных туляков. Благодаря вашим усилиям появляются игровые комплексы, детские площадки, где дети могут с пользой провести свое свободное время.

ИСТОЧНИК KP.RU