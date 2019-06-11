13 июня в Одоеве состоится спартакиада «Стартуем вместе!»
Спартакиада «Стартуем вместе!» набирает обороты. Только недавно отгремел большой спортивный праздник среди 17 команд профессиональных образовательных учреждений Тульской области.
И вот уже совсем скоро, 13 июня, на стадионе в поселке Одоев состоятся спортивные состязания между командами отделений Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса Тулы, Белева и Одоева.
Мероприятие обещает быть ярким, ведь на всех этапах будет использоваться только самое современное спортивное оборудование, предоставленное, в том числе, и Тульским областным центром молодежи.
Победители и призеры Спартакиады будут награждены кубками, медалями, дипломами и памятными призами. А самая высокая награда – это улыбающиеся лица участников соревнований, командная поддержка и вера студентов в свои безграничные возможности на пути к спортивным вершинам!
ИСТОЧНИК KP.RU