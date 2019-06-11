13 июня в Одоеве состоится спартакиада «Стартуем вместе!»

СЕГОДНЯ 17:58 2019-06-11T16:52:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Спартакиада «Стартуем вместе!» набирает обороты. Только недавно отгремел большой спортивный праздник среди 17 команд профессиональных образовательных учреждений Тульской области.

И вот уже совсем скоро, 13 июня, на стадионе в поселке Одоев состоятся спортивные состязания между командами отделений Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса Тулы, Белева и Одоева.

Мероприятие обещает быть ярким, ведь на всех этапах будет использоваться только самое современное спортивное оборудование, предоставленное, в том числе, и Тульским областным центром молодежи.

Победители и призеры Спартакиады будут награждены кубками, медалями, дипломами и памятными призами. А самая высокая награда – это улыбающиеся лица участников соревнований, командная поддержка и вера студентов в свои безграничные возможности на пути к спортивным вершинам!

ИСТОЧНИК KP.RU