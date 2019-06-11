19 июня передвижная приемная будет работать в Пролетарском округе Тулы
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Обращения граждан будут приниматься с 10.00 по адресу: Пролетарский округ, территория «Шатское», д. Пещерово (у детской площадки).
С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.
ИСТОЧНИК KP.RU