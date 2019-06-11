В Туле наградили финалистов национального этапа премии «Студент года – 2019»

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-11T16:37:35+03:00

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«Студент года» – это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки Российской Федерации. Главная цель Премии – выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

Победителями тульского открытого этапа российской национальной премии «Студент года – 2019» стали:

— Капустин Александр Владимирович в номинации «Интеллект года образовательных организаций высшего образования»;

— Кошелев Александр Дмитриевич в номинации «Творческая личность года образовательных организаций высшего образования»;

— Попов Дмитрий Сергеевич в номинации «Творческая личность года профессиональных образовательных организаций»;

— Сычева Анастасия Владимировна в номинации «Спортсмен года образовательных организаций высшего образования»;

— Юхачева Виктория Романовна в номинации «Спортсмен года профессиональных образовательных организаций»;

— Юхачева Виктория Романовна в номинации «Спортсмен года профессиональных образовательных организаций»;

— Баранова Дарья Андреевна в номинации «Журналист года образовательных организаций высшего образования»;

— Хачатрян Эмма Арамовна номинации «Доброволец года образовательных организаций высшего образования»;

— Харьков Максим Сергеевич в номинации «Доброволец года профессиональных образовательных организаций»;

— Прохорова Дарья Сергеевна в номинации «Общественник года образовательных организаций высшего образования»;

— Самодуров Виктор Иванович в номинации «Общественник года профессиональных образовательных организаций»;

— Зуйкова Алена Алексеевна в номинации «Староста года образовательных организаций высшего образования»;

— Бабенко Анастасия Николаевна в номинации «Староста года профессиональных образовательных организаций».

Зайцева Анастасия Романовна победила в номинации «Гран-при образовательных организаций высшего образования».

Ломакина Наталья Алексеевна победила в номинации «Гран-при профессиональных образовательных организаций».

ИСТОЧНИК KP.RU