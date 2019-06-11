2019-06-11T16:37:35+03:00
Общество

В Туле наградили финалистов национального этапа премии «Студент года – 2019»

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Студент года» – это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки Российской Федерации. Главная цель Премии – выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

Победителями тульского открытого этапа российской национальной премии «Студент года – 2019» стали:

Капустин Александр Владимирович в номинации «Интеллект года образовательных организаций высшего образования»;

Кошелев Александр Дмитриевич в номинации «Творческая личность года образовательных организаций высшего образования»;

Попов Дмитрий Сергеевич в номинации «Творческая личность года профессиональных образовательных организаций»;

Сычева Анастасия Владимировна в номинации «Спортсмен года образовательных организаций высшего образования»;

— Юхачева Виктория Романовна в номинации «Спортсмен года профессиональных образовательных организаций»;

— Юхачева Виктория Романовна в номинации «Спортсмен года профессиональных образовательных организаций»;

Баранова Дарья Андреевна в номинации «Журналист года образовательных организаций высшего образования»;

— Хачатрян Эмма Арамовна номинации «Доброволец года образовательных организаций высшего образования»;

Харьков Максим Сергеевич в номинации «Доброволец года профессиональных образовательных организаций»;

Прохорова Дарья Сергеевна в номинации «Общественник года образовательных организаций высшего образования»;

— Самодуров Виктор Иванович в номинации «Общественник года профессиональных образовательных организаций»;

Зуйкова Алена Алексеевна в номинации «Староста года образовательных организаций высшего образования»;

Бабенко Анастасия Николаевна в номинации «Староста года профессиональных образовательных организаций».

Зайцева Анастасия Романовна победила в номинации «Гран-при образовательных организаций высшего образования».

Ломакина Наталья Алексеевна победила в номинации «Гран-при профессиональных образовательных организаций».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
19 июня передвижная приемная будет работать в Пролетарском округе Тулы
В Туле по программе "Народный бюджет" отремонтируют 55 объектов
В Тульской области 17,4% клещей инфицированы
12 июня в Туле ограничат продажу алкоголя
В Туле на ул. Скуратовской столкнулись маршрутка и две легковушки
В Туле пенсионерка перевела телефонному мошеннику 139 тысяч рублей
Начал работу Центр по управлению технологическими партнерствами «Ростелекома»
В Туле вручают государственные награды
Житель Тульской области украл со стола в супермаркете мобильник
Алексей Дюмин и Антон Силуанов обсудили вопросы развития контрактной системы
В Туле водитель иномарки на скорости въехал в движущийся перед ним «ВАЗ»
Под Тулой водитель «Nissan» спровоцировал массовое ДТП
В Туле откроется филиал Государственного исторического музея
Житель Тульской области попался на краже денег с помощью онлайн-банка
В тульском поселке Косая гора горела квартира: пострадал человек