В Туле по программе "Народный бюджет" отремонтируют 55 объектов

СЕГОДНЯ 17:20 2019-06-11T16:32:07+03:00

В этом году только на финансирование социальных объектов в рамках проекта будет направлено 74 миллиона рублей

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В детском саду «Журавушка» по программе «Народный бюджет» возводят новую веранду. Дошкольное учреждение входит в состав ЦО №17. В последние несколько лет здесь были оборудованы пять навесов. В детском саду обучается 154 ребенка в шести группах в возрасте от 2 до 7 лет. И для каждой группы должен быть отдельный навес.

Последний шестой было решено сделать по программе «Народный бюджет», рассказала заместитель директора по дошкольной работе ЦО № 17 Анна Маренова. На предложение софинансировать работы родители откликнулись сразу. С каждого родителя вышло по 300 рублей.

Новый навес предназначен для самых маленьких воспитанников детского сада, малышей 2-3 лет. Работы по его возведению стартовали в мае. К началу июля навес должен быть готов.

Соседний детский сад, который входит в тот же ЦО №17, в этом году также участвует в программе «Народный бюджет». Там заменят старые деревянные окна на пластиковые.

В 2019 году в рамках программы будут реализованы 55 проектов - это ремонт социальных объектов, жилых домов, автомобильных дорог. В рамках программы в этом году работы проводятся по 35 социальным объектам. Это строительство теневых навесов, замена кровель, окон, ремонт фасады. Виды работ разносторонние. Каждый год выполняется благоустройство.

Сумма финансирования на социальные объекты – более 74 миллионов рублей. В общем по программе будет выделено 120 миллионов рублей. В текущем году также проводятся дорогостоящие работы по замене лифтового оборудования в трех домах. Программа среди населения очень популярна. Количество заявок исчисляется сотнями, активность жителей в сборе средств высока.

ИСТОЧНИК KP.RU