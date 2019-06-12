СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-11T16:29:30+03:00

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15 июня туляков приглашают на субботник в Баташевском саду. Начало – в 09:00. Участников обеспечат инвентарем.

На территории сада будут организованы показательные выступления по воркауту, детская анимационная программа, полевая кухня с гречневой кашей и горячим чаем.

Субботник в Баташевском саду пройдет по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

О своем намерении принять участие в уборке территории сада заявили представители органов власти, коллективы предприятий и общественные организации.

Напомним, в ближайшем будущем Баташевский сад благоустроят. В нем проведут комплексные работы по созданию парковой инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU