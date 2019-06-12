12 июня в Туле ограничили движение транспорта
12 июня в Туле ограничили движение транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России.
1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта:
- с 8.00 до 16.00 на площади, прилегающей к храму Александра Невского;
- с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;
- всех видов транспортных средств, кроме посетителей ФГБУК «Тульский государственный музей оружия», с 10.00 до 21.00 в Оружейном переулке.
2. Ограничено движение всех видов транспорта с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
ИСТОЧНИК KP.RU