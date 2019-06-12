2019-06-11T16:09:21+03:00
Общество

12 июня в Туле ограничили движение транспорта

Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России
Мария ВЛАСОВА
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12 июня в Туле ограничили движение транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России.

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта:

- с 8.00 до 16.00 на площади, прилегающей к храму Александра Невского;

- с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

- всех видов транспортных средств, кроме посетителей ФГБУК «Тульский государственный музей оружия», с 10.00 до 21.00 в Оружейном переулке.

2. Ограничено движение всех видов транспорта с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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