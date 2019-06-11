2019-06-11T14:17:07+03:00
Общество

12 июня в Туле ограничат продажу алкоголя

Мария ВЛАСОВА
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12 июня в Туле ограничат продажу алкоголя. Это связано с массовыми гуляньями на площади Ленина и территории Тульского Кремля, посвященными празднованию Дня России. Мероприятия состоятся с 12.00 до 22.00.

Напомним, в регионе не допускается розничная продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1 тысячи метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за 3 часа до начала проведения, во время проведения и в течение 3 часов после его проведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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