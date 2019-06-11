2019-06-11T12:46:44+03:00
Происшествия

В Туле пенсионерка перевела телефонному мошеннику 139 тысяч рублей

Женщина думала, что помогает сыну
Мария ВЛАСОВА
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В Туле пенсионерка перевела телефонному мошеннику 139 тысяч рублей. 63-летней женщине позвонил неизвестный, который представился ее сыном. Он сообщил, что ему нужно помочь в решении срочно возникшей проблемы и передать деньги.

Тулячку не смутило, что голос звонившего не был похож на голос сына. С помощью банкоматов она перевела необходимую сумму на указанные номера банковских карт.

Лишь гораздо позже она перезвонила выяснить, всё ли в порядке, и только тогда узнала, что никому не требовалась помощь, а саму женщину обманули.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение вероятных злоумышленников. А также просят граждан внимательно относиться к подобным телефонным звонкам. Необходимо перезвонить на личный номер родственников или знакомых, чтобы перепроверить информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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