В Туле вручают государственные награды

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-11T12:41:33+03:00

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11 июня в Доме Дворянского собрания проходит церемония вручения наград, посвященная Дню России.

Сбравшихся поприветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Тульская область всегда была и остаётся опорой государства. Для меня большая честь вручить награды людям, которые своим трудом и достижениями заслужили их.

28 человек будут награждены орденом Почёта, орденом Дружбы, медалями "За заслуги перед Отечеством" 1 и 2 степени, знаками отличия, почетными званиями, медалью "Трудовая доблесть" 3 степени, медалью "Честь и мужество", знаком ордена Доброты, Почетными грамотами и Благодарностью губернатора Тульской области.

Среди них - руководители предприятий и организаций, рабочие, инженеры, сельские старосты, почтальоны, механизаторы, слесари, сварщики, настоятель храма, студент, школьник, спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU