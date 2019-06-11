2019-06-11T11:47:00+03:00
Политика

Алексей Дюмин и Антон Силуанов обсудили вопросы развития контрактной системы

10 июня состоялась рабочая встреча в Москве
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Алексей Дюмин и Антон Силуанов обсудили вопросы развития контрактной системы. 10 июня в Москве состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя Правительства РФ – министра финансов РФ и губернатора Тульской области.

В ходе беседы были затронуты вопросы совершенствования федерального законодательства в сфере закупок. Также шла речь о барьерах, с которыми могут сталкиваться российские предприятия при решении задач в рамках национальных проектов.

Отметим, что вопрос совершенствования контрактной системы глава региона неоднократно поднимал на заседаниях рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Промышленность», которую он возглавляет.

На форуме «Национальные проекты - этап «Реализация» Алексей Дюмин предложил разработать механизм проведения предварительного отбора подрядных организаций и введение реестра квалифицированных подрядных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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