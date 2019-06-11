В Туле водитель иномарки на скорости въехал в движущийся перед ним «ВАЗ»
Лихач пострадал в аварии
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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10 июня в 22.25 на Щекинском шоссе в Туле произошло ДТП. 23-летний молодой человек на автомобиле «Mazda 3» на полной скорости въехал в движущийся перед ним «ВАЗ 2112». За рулем второй машины находился 42-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Mazda». После оказания помощи медики отпустили его домой.
ИСТОЧНИК KP.RU