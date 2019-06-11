Под Тулой водитель «Nissan» спровоцировал массовое ДТП

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-11T10:51:20+03:00

По предварительной информации, он выехал на полосу для встречного движения

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10 июня в 12.10 на 7 км дороги «Тула – Новомосковск» Ленинского района произошло ДТП. 56-летний мужчина на автомобиле «Nissan Almera», по предварительной информации, выехал на полосу для встречного движения.

Он столкнулся с «Honda CR-V», под управлением 38-летнего мужчины и «Hyundai Sonata», за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Nissan Almera». 31-летний мужчина после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU