Под Тулой водитель «Nissan» спровоцировал массовое ДТП
По предварительной информации, он выехал на полосу для встречного движения
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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10 июня в 12.10 на 7 км дороги «Тула – Новомосковск» Ленинского района произошло ДТП. 56-летний мужчина на автомобиле «Nissan Almera», по предварительной информации, выехал на полосу для встречного движения.
Он столкнулся с «Honda CR-V», под управлением 38-летнего мужчины и «Hyundai Sonata», за рулем которого находился 39-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Nissan Almera». 31-летний мужчина после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU