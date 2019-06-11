В Туле откроется филиал Государственного исторического музея
В Туле откроется филиал Государственного исторического музея. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в рамках торжественного открытия выставки «500 лет Тульскому кремлю». Он отметил, что открытие запланировано в рамках 500-летия Тульского кремля, у музея колоссальные фонды, безграничные запасники.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил директора ГИМ Алексея Левыкина за решение дополнить Музейный квартал в Туле филиалом музея.
Напомним, выставка «500 лет Тульскому кремлю» размещена в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве. На ней представлены памятники археологии и нумизматики, орудия труда и предметы быта, вооружение, документы, географические карты и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU