2019-06-11T09:52:34+03:00
Происшествия

Житель Тульской области попался на краже денег с помощью онлайн-банка

Мужчина списал более 10 тысяч рублей с найденного телефона
Мария ВЛАСОВА
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Житель Узловского района попался на краже денег с помощью онлайн-банка, установленного на смартфоне. Мужчина списал более 10 тысяч рублей с найденного телефона. В полицию обратился 59-летний владелец мобильника, когда недосчитался средства связи и денег на счету.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 35-летний безработный ранее судимый житель того же поселка. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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