Житель Тульской области попался на краже денег с помощью онлайн-банка
Мужчина списал более 10 тысяч рублей с найденного телефона
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Житель Узловского района попался на краже денег с помощью онлайн-банка, установленного на смартфоне. Мужчина списал более 10 тысяч рублей с найденного телефона. В полицию обратился 59-летний владелец мобильника, когда недосчитался средства связи и денег на счету.
Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 35-летний безработный ранее судимый житель того же поселка. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU