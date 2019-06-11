В тульском поселке Косая гора горела квартира: пострадал человек
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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10 июня в п. Косая гора на ул. Максима Горького загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:17.
По прибытии пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано. Пострадал человек. В результате происшествия выгорел коридор. В ванной комнате обгорели стены и потолок. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU