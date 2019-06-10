Проект «Лето твоих возможностей» стартовал в Туле

СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-10T17:52:26+03:00

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Муниципальный проект по организации досуга юных туляков в летний период реализуется уже второй год подряд.

4 июня в лицее № 2 имени Б.А. Слободскова состоялось выступление «Цирка зверей». Дрессированные животные, конкурсы с веселыми клоунами – все это подарило ребятам море позитивных эмоций.

6 июня проект «Лето твоих возможностей» продолжил работу в Тульском кремле. Для юных краеведов центра образования № 20 прошла экскурсия, приуроченная к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля – одной из главных крепостей Большой засечной черты. В ходе экскурсии ребята прошли по боевому ходу, увидели экспозиции в башнях «крепости на Туле», познакомились с историческими вехами южного форпоста государства.

Также в этот день воспитанники ЦО № 20 посетили детский развлекательный центр «Ультрамарин». Ребята стали участниками интерактивного представления «В гостях у деда Филимона» и приняли участие в мастер-классе по изготовлению и росписи Тульской городской игрушки.

А 7 июня в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь» в центре образования № 20 школьников научили оказывать доврачебную помощь. Основная идея этого проекта – показать, что любой человек, не имеющий специального образования, может научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку окружающим.

ИСТОЧНИК KP.RU