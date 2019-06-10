В Тульской области завершилась "Большая гонка студенческих советов: МЫ КОМАНДА!"

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-10T16:58:38+03:00

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7 июня в Тульской области состоялся областной слет лидеров органов студенческого самоуправления и волонтерских отрядов учреждений среднего профессионального образования «Большая гонка студенческих советов: МЫ КОМАНДА!». В мероприятии приняли участие 250 студентов из 19 учреждений СПО региона. Это уникальный для нашего региона проект, который включает в себя 6 этапов. Первое «домашнее» задание команды-участники получили в ноябре прошлого года, и в течение прошедшего времени прошли 4 испытания в различных направлениях, а в финале конкурсные испытания в квест-игре «Мы команда». Конкурсная программа была очень насыщена: «крутой вираж», «островки», «транспортирование мяча на пьедестал», «рисование вслепую» и т.д. – всего 18 этапов. Выполнить поставленные задачи и достичь успеха смогли только те команды, в которых был грамотный и авторитетный лидер, совместная сплоченная работа, взаимоподдержка, реализован творческий, физический потенциал и проявлена крепость духа. Победители заочного этапа «Большой гонки студенческих советов: Уровень 1» были награждены дипломами I, II, III степени: · 1 место – ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова», г.Тула; · 2 место – ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж». · 3 место – ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им Н. Демидова»; Результаты квест-игры распределились следующим образом: · 1 место – ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж»; · 2 место – ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова», г.Узловая; · 3 место – ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж». Победители и призеры были также награждены дипломами I, II, III степени, а команды – участники грамотами и подарками министерства образования Тульской области. В заключении все участники слета приняли участие в масштабном флешмобе.

ИСТОЧНИК KP.RU