В Щекино ликвидируют последствия пожара в торговом центре "Фатай"
Фото: Алексей ФОКИН.
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Как уже сообщалось ранее, в воскресенье, 9 июня, в Щекино загорелся торговый центр "Фатай" на улице Энергетиков.
Фото: Алексей ФОКИН.
Об этом стало известно в 17:55, тушение здания продолжалось более 3,5 часов, до до 20:34. В результате происшествия сгорела кровля по всей площади.
В настоящий момент в здании идет разбор завалов и демонтаж разрушенных конструкций. О причинах возгорания и дальнейшей работе торгового центра будет известно позже.
Сгоревший ТЦ в Щёкино.
ИСТОЧНИК KP.RU