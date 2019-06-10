В Щекино ликвидируют последствия пожара в торговом центре "Фатай"

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-10T16:23:09+03:00

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Как уже сообщалось ранее, в воскресенье, 9 июня, в Щекино загорелся торговый центр "Фатай" на улице Энергетиков.

Фото: Алексей ФОКИН.

Об этом стало известно в 17:55, тушение здания продолжалось более 3,5 часов, до до 20:34. В результате происшествия сгорела кровля по всей площади.

В настоящий момент в здании идет разбор завалов и демонтаж разрушенных конструкций. О причинах возгорания и дальнейшей работе торгового центра будет известно позже.

Сгоревший ТЦ в Щёкино.

ИСТОЧНИК KP.RU