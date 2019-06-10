В Туле ремонтирует дороги и тротуары после ремонта трубопроводов

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-10T15:54:49+03:00

На 7 июня на 109 из 163 объектах благоустройство выполнили. Было уложено более 2 тысяч квадратных метров асфальта

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Сроки восстановления дорожного покрытия после ремонта трубопроводов на улицах и придомовых территориях города, обсудили сегодня, 10 июня, на еженедельном совещании в администрации Тулы.

Протяженность тепловых сетей в Туле более 1000 километров. В 2018 году при подготовке к отопительному сезону при гидравлических испытаниях было выявлено 518 порывов. Все повреждения были устранены до наступления отопительного сезона.

Зимой восстанавливают дорожное покрытие щебнем. С началом строительного сезона разрытия заделывают горячим асфальтом. Две бригады созданы на базе ремонтно-строительного цеха предприятия. Также к этой работе привлекаются три подрядные организации.

На 7 июня на 109 из 163 объектах благоустройство выполнили. Было уложено более 2 тысяч квадратных метров асфальта. До 15 июля асфальтовое покрытие будет восстановлено на оставшихся объектах.

Сейчас гидравлические испытания выполнены на 70 процентах тепловых сетей, выявлено 292 новых порыва.

Евгений Авилов заметил, что сроки ремонта поврежденного покрытия не должны затягиваться:

-Мы, не закрыв разрытия прошлого года, уже вступаем в новый отопительный сезон. Необходимо выстраивать плановую работу. Если мало две ремонтные бригады для восстановления разрытий, значит нужно, чтобы было пять, по бригаде на округ. Этот вопрос необходимо решать.

ИСТОЧНИК KP.RU