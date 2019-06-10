2019-06-10T15:42:50+03:00
Общество

За выходные дни сотрудники ГИБДД выявили более 40 нетрезвых водителей

Юлия КУДЫМОВА
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В Тульской области продолжается работа ГИБДД по выявлению случаев "пьяного вождения".

В ходе проведения профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудников Госавтоинспекции 7-9 июня зафиксировано 43 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них трое ранее привлекались к административной ответственности за подобное деяние. Повторное нарушение предусматривает уголовную ответственность.

По всем указанным фактам составлены административные материалы, в результате рассмотрения которых судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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