За выходные дни сотрудники ГИБДД выявили более 40 нетрезвых водителей
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В Тульской области продолжается работа ГИБДД по выявлению случаев "пьяного вождения".
В ходе проведения профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудников Госавтоинспекции 7-9 июня зафиксировано 43 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них трое ранее привлекались к административной ответственности за подобное деяние. Повторное нарушение предусматривает уголовную ответственность.
По всем указанным фактам составлены административные материалы, в результате рассмотрения которых судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU