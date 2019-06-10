В Туле ремонтируют дороги, тратуары, ливневку

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-10T14:54:19+03:00

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Для поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в Туле постоянно ведется аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия. В настоящее время работы ведутся с использованием горячей асфальтобетонной смеси, а также методом пневмонабрызга. С 3 июня по 10 июня проведены работы по аварийно-восстановительному ремонту на 48 участках автомобильных дорог общей площадью более 1200 квадратных метров. С начала года ямочный ремонт выполнен на площади около 33 тысяч квадратных метров.

В понедельник, 10 июня, на 7 из 18 объектов, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", ведутся работы. Общий объем выполнения контракта составляет 14 %. Контракт заключен на 534 миллиона рублей.

Также реализуется муниципальный контракт по ремонту дорожного полотна на сумму более 53 миллионов рублей. В настоящее время работы ведутся на всех восьми объектах из контракта. Общий объем выполнения работ составляет 70 %. На ул. Марата работы выполнены на 91 %, на ул. 10-й проезд Мясново – на 96 %, на ул. 19 проезд Мясново и ул. Кабакова - на 87 %, на Торховском проезде – на 91 %, на ул. Декабристов – на 70 %, на разворотной площадке в пос. Плеханово – на 91 %, на дороге «Тула-Яковлево-Алешня» (до д.№33 по ул. Садовой в с. Обидимо – на 40%, в д. Крутое) - на 50%.

Второй муниципальный контракт по ремонту дорог заключен на 52 миллиона рублей. В настоящее время работы ведутся на пяти объектах из 25. Общее выполнение контракта составляет 10 %. Так, на проезде Тимирязева работы выполнены на 12%, на ул. Пушкинский проезд – на 20%, на ул. Макаренко (от ул. 1-й Чистый проезд и пер. Грачевский до ул. Фестивальной – на 25%, на ул. Крестьянская в д. Ивановка – на 10%, на ул. Архангельская в д. Ивановка – на 10%.

Еще один муниципальный контракт заключен на сумму 46 миллионов рублей. В настоящее время работы ведутся на четырех объектах из 21. Общий объем выполнения контракта составляет 10 %. На ул. Сакко и Ванцетти (от ул. Набережная Дрейера до ул. Луначарского) работы выполнены на 40%, на ул. Оружейный переулок (от ул. Герцена до ул. Сакко и Ванцетти) - на 60%, на ул. Клубная (от ул. Октябрьская до д.44 по ул. Клубная в пос. Хрущёво) - на 15%, на ул. Первомайская для посетителей ГУЗ "Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина" – на 50%.

Ямочный ремонт на территории Тулы ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.

Также в 2018 году был заключен муниципальный контракт на заделку трещин асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в Туле.

Всего в этом году силами подрядной организации будут выполнены работы по заделке более 50 км трещин. Уже произведены работы на восьми объектах: на ул. Дм. Ульянова, на Московском шоссе, на ул. Фрунзе, на ул. Болдина, на пл. 50-й армии, на ул. Лейтейзена, на ул. Макаренко, на ул. Октябрьской в объеме более 22 тысяч метров. В настоящее время продолжаются работы на ул. Пузакова.

Продолжаются работы по ремонту дорог щебнем. Она проведена на 12 объектах. В данный момент работы ведутся на ул. Дачной. В планах – 4-й проезд Мясново, дорога от д. Некрасово до п. Ленинский.

В настоящее время на сайте rts-tender.ru размещен муниципальный контракт по ремонту 25 тротуаров на сумму более 25 миллионов рублей. Срок подачи заявок до 10.06.2019 года. Начало торгов – 13.06.2019 года (объекты представлены на слайде).

Также завершены работы по аварийно-восстановительному ремонту тротуаров. В рамках контракта восстановлено более 4 тысяч квадратных метров покрытия по ряду адресов: пр. Ленина (участок от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской по нечетной стороне), пересечение Красноармейского пр. и ул. Ф. Смирнова, пересечение ул. Революции и ул. Советской, пересечение ул. Лейтейзена и Красноармейского пр., ул. Болдина (в районе д. 50), остановка «Южный» в п. Скуратово, пр. Ленина (в районе д. 53 и здания прокуратуры Тульской области), ул. Хворостухина, Демидовская плотина, пересечение ул. Марата и ул. Ложевой, ул. Кауля, д.5 к.2, ул. Кауля, в районе сквера, ул. Хворостухина, подход к остановке ЖК «Парус».

Кроме того, ведется размещение закупки на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту тротуаров. В рамках контракта будет восстановлено более 4 тысяч квадратных метров тротуаров на сумму 5 000 000 руб. Работы планируется продолжить в июне.

Продолжается в областном центре ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток. Так, с 3 по 10 июня МКУ «Сервисный центр города Тулы» произведен ремонт шести дождеприемных решеток, восьми смотровых колодцев и трех плавающих люков.

На данный момент с подрядной организацией ООО «ТулаВодосток» заключен муниципальный контракт на восстановление работоспособности ливневой канализации на территории Тулы. В рамках данного контракта в этом году будет выполнен ремонт и восстановление ливневой канализации на 16 объектах. В настоящее время работы завершены работы на шести из них: на пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева; на пересечении ул. Кауля и ул. Оборонной; на пересечении ул. Кауля и ул. Новомосковской; вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговой в п. Косая гора; на Московском шоссе, д. 60; на пересечении ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина.

Продолжаются работы на ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена) и на ул. Оружейной.

В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по восстановлению работоспособности ливневой канализации по ул. Коминтерна (от ул. Советской до ул. Фрунзе) на сумму свыше 11, 6 миллионов рублей.

На данный момент завершены работы по разработке котлована для последующего прокола, в котловане ведется монтаж крепи. Проводятся работы по шурфлению для определения мест залегания инженерных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU