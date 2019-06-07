Маленькие туляки признали площадку «Ростелекома» лучшей в детском городе профессий

7 Июнь 17:56 2019-06-10T14:12:55+03:00

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1 июня свыше двух тысяч детей и их родителей посетили детский город профессий «Мануфакторию» в крупнейшем торгово-развлекательном центре Тулы. В честь Дня защиты детей организаторы праздника при поддержке правительства Тульской области устроили здесь день открытых дверей. Юным тулякам предложили пройти обучающие мастер-классы в различных локациях и рассказать, в какой компании понравилось «работать» больше всего. В результате свыше 70% ребят на первое место поставили «Ростелеком». По мнению детей, профессия связиста интересная, развивающая и... «форма красивая».

Локация «Ростелекома» открылась в «Мануфактории» в конце 2016 года. С тех пор десятки тысяч ребят от 5 до 14 лет в игровой форме попробовали себя в роли инженера, монтёра, инсталлятора и менеджера по продвижению современных услуг связи. В этом году площадка национального цифрового провайдера полностью обновлена: кроме кардинального изменения интерьера, специалисты компании организовали настоящий «Умный дом». У детей появилась возможность узнать, как с помощью различных цифровых сервисов сделать жилье комфортным и безопасным. Наставники демонстрируют ребятам работу датчиков дыма, протечки, открытия окон и дверей, рассказывают, как организовано домашнее видеонаблюдение. Затем с помощью мультяшных героев на интерактивном стенде юным участникам мастер-класса предлагают применить полученные знания в смоделированной жизненной ситуации.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Очень рад, что дети так высоко оценили нашу обновленную цифровую площадку. Мы постарались заинтересовать ребят умными технологиями, продемонстрировать широкие возможности наших сервисов, которые пригодятся им в жизни. Вполне возможно, что знакомство с «Умным домом» стимулирует ребят сделать IT-профессию делом всей жизни. Будем рады, если со временем это новое поколение молодых талантливых профессионалов пополнит нашу дружную команду».

Интеллектуальный сервис «Умный дом» обеспечивает одновременный контроль работы множества устройств: датчиков открытия дверей и окон, протечки воды, движения, задымления, внешних и внутренних видеокамер и многого другого. При этом домашний контроллер позволяет самостоятельно прописать сценарий системы для каждого устройства. Например, при протечке, задымлении, открытии входных дверей и окон хозяин получит SMS-уведомление или письмо на электронную почту с предупреждением. При фиксации движения в зоне охвата видеокамеры автоматически включается запись и отправляется PUSH-уведомление пользователю. Система позволяет контролировать до 150 различных устройств и датчиков одновременно.

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«Мануфактория» – детский город профессий, площадью свыше тысячи квадратных метров в ТРЦ «Макси». Здесь есть полиция, пожарная часть, банк, магазины, фермы, парикмахерская, автодромы — всё, как в обычной жизни, только для детей. Юные посетители сами решают, какую профессию хотят получить. В каждой мануфактуре есть наставник - руководитель учреждения, который принимает детей на «работу», обучает ремеслу и контролирует, чтобы всё было в порядке. Всего в «Мануфактории» открыто свыше 30 локаций, обучающих разным профессиям, одна из них – «Ростелеком». За прохождение каждого мастер-класса, в зависимости от сложности, дети получают «зарплату» в виде местной игровой валюты «Эмки». Заработанные «деньги» можно положить на свой счет в банк, потратить на сладости, или, например, на сражение в компьютерной игре «Word of Tanks» с премиум аккаунтом, предоставленным «Ростелекомом» по тарифному плану «Игровой».

ИСТОЧНИК KP.RU