На трассе в Тульской области фура опрокинулась в кювет

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-10T12:29:25+03:00

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9 июня в 03.00 на 301 км трассы М-2 «Крым» Чернского района произошло ДТП. 23-летний молодой человек на автомобиле «VOLVO FH – 4Х2» с прицепом съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. После оказания помощи медики отпустили его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU