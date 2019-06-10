На трассе в Тульской области фура опрокинулась в кювет
После оказания помощи медики отпустили водителя домой
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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9 июня в 03.00 на 301 км трассы М-2 «Крым» Чернского района произошло ДТП. 23-летний молодой человек на автомобиле «VOLVO FH – 4Х2» с прицепом съехал в кювет и опрокинулся.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. После оказания помощи медики отпустили его домой.
ИСТОЧНИК KP.RU