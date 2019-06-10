2019-06-10T12:04:23+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Мосина столкнулись легковушка и мотоцикл

Мотоциклист с различными травмами был госпитализирован
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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8 июня в 13.10 на ул. Мосина в Туле произошло ДТП. 27-летний молодой человек на автомобиле «Лада Гранта» столкнулся с мотоциклом «Сузуки», под управлением 29-летнего мужчины.

По предварительной информации, ДТП произошло во время перестроения водителя легковушки. Мотоциклист с различными травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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