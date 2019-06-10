В Туле на ул. Мосина столкнулись легковушка и мотоцикл
Мотоциклист с различными травмами был госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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8 июня в 13.10 на ул. Мосина в Туле произошло ДТП. 27-летний молодой человек на автомобиле «Лада Гранта» столкнулся с мотоциклом «Сузуки», под управлением 29-летнего мужчины.
По предварительной информации, ДТП произошло во время перестроения водителя легковушки. Мотоциклист с различными травмами был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU