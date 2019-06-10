В Тульской области «КамАЗ» въехал в мопед

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-10T11:51:25+03:00

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7 июня в 14.20 на улице Новомосковской в Донском произошло ДТП. 28-летний мужчина на «КамАЗе» столкнулся с движущимся в попутном направлении мопедом «Альфа», за рулем которого находился 57-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель большегруза при повороте налево вне перекрестка не убедился в безопасности своего маневра.

В результате ДТП водитель мопеда с различными травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU