В Тульской области «КамАЗ» въехал в мопед
Водитель мопеда с различными травмами госпитализировали
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
7 июня в 14.20 на улице Новомосковской в Донском произошло ДТП. 28-летний мужчина на «КамАЗе» столкнулся с движущимся в попутном направлении мопедом «Альфа», за рулем которого находился 57-летний мужчина.
По предварительным данным, водитель большегруза при повороте налево вне перекрестка не убедился в безопасности своего маневра.
В результате ДТП водитель мопеда с различными травмами госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU