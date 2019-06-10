2019-06-10T11:51:25+03:00
Происшествия

В Тульской области «КамАЗ» въехал в мопед

Водитель мопеда с различными травмами госпитализировали
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

7 июня в 14.20 на улице Новомосковской в Донском произошло ДТП. 28-летний мужчина на «КамАЗе» столкнулся с движущимся в попутном направлении мопедом «Альфа», за рулем которого находился 57-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель большегруза при повороте налево вне перекрестка не убедился в безопасности своего маневра.

В результате ДТП водитель мопеда с различными травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За выходные дни сотрудники ГИБДД выявили более 40 нетрезвых водителей
В Туле ремонтируют дороги, тратуары, ливневку
На трассе в Тульской области фура опрокинулась в кювет
В Туле на ул. Мосина столкнулись легковушка и мотоцикл
В Тульской области представительница цыганского этноса стащила кошелек у пенсионерки
В Тульской области за пьяным водителем устроили погоню
В Туле мужчина пытался похитить ценности из Храма Рождества Христова
В Туле оставались без электроснабжения 29 жилых домов
10 июня в Туле на линии вышло 100% городского пассажирского транспорта
В Туле мужчина разгуливал около ТЦ с автоматом
В Тульской области объявлен четвертый класс пожароопасности
В Тульской области пожар в ТЦ тушили 32 человека
В Тульской области судебные приставы взыскали 75 млн рублей с должника-организации