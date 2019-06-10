2019-06-10T11:26:21+03:00
Происшествия

В Тульской области представительница цыганского этноса стащила кошелек у пенсионерки

Она вытащила его на рынке из открытой сумки
Мария ВЛАСОВА
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В Ефремове представительница цыганского этноса похитила кошелек у 65-летней местной жительницы. Она вытащила его на рынке из открытой сумки.

Нанесенный ущерб составил 10 500 рублей. Полицейские установили причастность к краже 36-летней безработной злоумышленницы. По предварительным данным, женщина специально приезжала в город из соседнего региона для хищений чужого имущества.

Кошелек обнаружен и изъят. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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