В Тульской области представительница цыганского этноса стащила кошелек у пенсионерки

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-10T11:26:21+03:00

Она вытащила его на рынке из открытой сумки

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В Ефремове представительница цыганского этноса похитила кошелек у 65-летней местной жительницы. Она вытащила его на рынке из открытой сумки.

Нанесенный ущерб составил 10 500 рублей. Полицейские установили причастность к краже 36-летней безработной злоумышленницы. По предварительным данным, женщина специально приезжала в город из соседнего региона для хищений чужого имущества.

Кошелек обнаружен и изъят. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU