В Тульской области за пьяным водителем устроили погоню

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-10T10:34:21+03:00

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На территории Щекинского района за пьяным водителем устроили погоню. Ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на автомобиль «Лада Гранта». Водитель нарушал правила дорожного движения и представлял угрозу для окружающих.

Заметив патрульный автомобиль, он попытался скрыться, но его остановили. В салоне машины находились трое пьяных молодых людей.

В ходе разбирательства в крови 19-летнего водителя обнаружили 0,608 промилле. Удостоверения на право управления автомобилем у него не было. Он рассказал, что машина принадлежит его родственнику. Правонарушителя передали сотрудники ДПС для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU