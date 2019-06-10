В Тульской области за пьяным водителем устроили погоню
На территории Щекинского района за пьяным водителем устроили погоню. Ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на автомобиль «Лада Гранта». Водитель нарушал правила дорожного движения и представлял угрозу для окружающих.
Заметив патрульный автомобиль, он попытался скрыться, но его остановили. В салоне машины находились трое пьяных молодых людей.
В ходе разбирательства в крови 19-летнего водителя обнаружили 0,608 промилле. Удостоверения на право управления автомобилем у него не было. Он рассказал, что машина принадлежит его родственнику. Правонарушителя передали сотрудники ДПС для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU