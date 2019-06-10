СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-10T10:40:19+03:00

Злоумышленник уже был судим семь раз

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В Туле мужчина пытался похитить ценности из Храма Рождества Христова. Злоумышленник проник в храм и находился там вплоть до его закрытия. Он забрал серебряные изделия и ценные вещи. Нанесенный ущерб составлял 26 тысяч рублей. Однако скрыться с ними ему не удалось.

На пульт дежурного вневедомственной охраны по Туле поступил сигнал о срабатывании сигнализации в Храме Рождества Христова. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания. Бойцы обнаружили мужчину, у которого находились похищенные вещи. 42-летнего подозреваемого задержали и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.

- Неработающий, ранее 7 раз судимый мужчина, признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

ИСТОЧНИК KP.RU