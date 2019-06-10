В Туле оставались без электроснабжения 29 жилых домов
Аварийное отключение произошло из-за повреждения кабеля
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9 июня в 13.30 в Туле оставались без электроснабжения 29 жилых домов. Это коснулось улиц: Курковая (4-28), Луначарского (69,174,176), Набережная Дрейера (58-62). В 16.00 электроснабжение было восстановлено. Аварийное отключение произошло из-за повреждения кабеля.
За минувшие сутки в Туле произошло 11 ДТП и 1 пожар. Погибших и пострадавших нет. В ЕДДС города поступило 789 обращений жителей. Служба спасения выезжала на вызовы 8 раз.
ИСТОЧНИК KP.RU