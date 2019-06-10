В Туле мужчина разгуливал около ТЦ с автоматом
Позже выяснилось, что оружие было игрушечным
Фото: стоп-кадр с видео "Тула life"
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В Туле мужчина разгуливал около ТЦ с автоматом. Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях очевидцы. Однако при проверке обстоятельств произошедшего выяснилось, что оружие было игрушечным.
- Личность мужчины, находившегося около торгового центра "Макси", установлена. Он зарегистрирован в Москве. В руках у мужчины был игрушечный автомат, используемый в страйкболе. Сейчас в полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили "КП" в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU